В Красноярске у двух детей с коронавирусом 80% поражения легких Фото: Мария ЛЕНЦ

Тревожные цифры озвучила главный внештатный детский инфекционист края Анжелика Белкина в эфире «7 канала»: в Красноярске в детском инфекционном госпитале находятся два ребенка с тяжелой формой коронавируса, у них до 80 % поражения легких. А в целом из 80 коек детского коронавирусного госпиталя, который развернут на базе инфекционного отделения Красноярской межрайонной детской клинической больницы №1 на Тельмана, заняты уже 60. И большая часть пациентов – в возрасте от 10 до 18 лет.

Ковид не просто молодеет. Врачи все чаще сталкиваются со случаями заболевания детей. И все чаще – с постковидными последствиями. То есть даже если ребенок переболел в легкой форме, бессимптомно и порой незаметно, у него может развиться мультисистемный воспалительный синдром. И тогда понадобятся силы, чтобы его победить. К счастью, такие дети благополучно поправляются и выписываются домой.

Пока что известно о смерти одного ребенка в крае, 17-летний подросток умер в октябре. Но там был клинически тяжелый случай – у мальчика был букет хронических заболеваний, которые обострились и привели к смерти.