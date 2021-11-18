В Ачинске полицейские изъяли более 12 000 литров суррогатного алкоголя

Фото: МВД

В Ачинске полицейские изъяли из незаконного оборота 12 000 литров суррогатного алкоголя, разливаемого в одном из гаражей. Как сообщили в МВД, 45-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Полицейские выяснили, что в одном из гаражей мужчина занимается незаконной реализацией поддельного алкоголя. В ходе оперативных мероприятий факт розлива был подтвержден, тогда сотрудники МВД отправились на обыск.

- Спиртосодержащая жидкость была разлита в различные полимерные емкости объемом 1000, 10 и 5 литров. Всего из незаконного оборота полицейскими изъято 9,3 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Кроме этого, полицейскими обнаружено и изъято более 6,3 тысячи стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, каждая, в которых была разлита спиртсодержащая жидкость. Продукция была направлена на экспертизу, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МВД.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.