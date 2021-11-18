В Красноярске ищут подрядчика для следующего этапа реконструкции автодороги Красноярск – Элита

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начался поиск подрядчика для нового этапа реконструкции автодороги Красноярск – Элита. Согласно условиям, победитель обязан выполнить работы до 27 октября 2022 года. Максимальная цена контракта составляет 187,7 млн рублей – их выделяет краевой бюджет.

- На данном этапе работы пройдут в районе остановки «Мясокомбинат». В соответствии с проектом, будет выполнено смещение оси существующей автодороги и её сопряжение с улично-дорожной сетью Красноярска. Также запланировано устройство водопропускного сооружения параллельно существующему мосту через реку Бугач, - рассказал Андрей Журавлёв, руководитель КГКУ «КрУДор». - В этом году мы заключим контракт с подрядчиком, основной объём работ на объекте запланирован на 2022 год.

Отметим, что после завершения реконструкции вся автомобильная дорога Красноярск – Элита будет расширена до 4-х полос, по оси дороги будет установлено барьерное ограждение. На объекте появится искусственное освещение, водоотвод, тротуары и автобусные остановки, а также надземный пешеходный переход.