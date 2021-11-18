В декабре в Красноярский край поступит 100 000 доз вакцины «Спутник Лайт»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярский край ожидается следующая большая поставка партии вакцины «Спутник Лайт» на декабрь. Как сообщил министр здравоохранения региона Борис Немик, на декабрь край заказал 100 000 доз препарата, если заявку выполнят, то в регионе дефицита не будет.

- Сейчас в крае есть достаточный, на несколько недель, запас двухкомпонентной вакцины, которая регулярно поступает в поликлиники, а также внебольничные пункты вакцинации, - отмечает чиновник.

Также министр провел плановую ревакцинацию от коронавируса. Поскольку в иммунном статусе у главы краевого здравоохранения перенесенное заболевание и первичная вакцинация двухкомпонентным «Спутником V» спустя пол года после болезни, так называемый «третий компонент» сделан вакциной «Спутник Лайт».

Борис Немик подчеркнул, что сейчас проводится экстренная вакцинация, и несмотря на то, что темпы иммунизации в крае возросли, еще более миллиона жителей остается без иммунологической защиты. Он подчеркнул, что в зоне особого внимания находятся пожилые люди, как правило у них есть хронические заболевание и коронавирус протекает у таких пациентов в тяжелой форме. Что касается отрасли здравоохранения – привито более 90% сотрудников медицинских организаций, включая региональный минздрав.