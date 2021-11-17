В Красноярске на складе алкогольной продукции обвалились стеллажи. Фото: МЧС

В Красноярске на улице Калинина (это в Октябрьском районе) на одном из складов произошло ЧП: обвалились стеллажи, на которых стояли коробки с алкоголем. Стена высотой в несколько метров в один миг рухнула вниз.

Под завалом из коробок, бутылок и металлических конструкций оказался один из работников склада. Его коллеги тут же позвонили сначала в полицию, затем к спасателям.

Мужчину удалось спасти, его передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в больницу. О состоянии мужчины пока не сообщается.

А на месте работают полицейские, они выясняют, почему произошло обрушение конструкции. По предварительной версии – было нарушение техники безопасности на производстве. В результате проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него. Также будет учтено и состояние пострадавшего работника склада. Ответ будет держать и руководство склада.

Видео момента обрушения двух стеллажей с алкоголем на работника склада показали в МВД

В Красноярске на складе алкогольной продукции произошло обрушение стеллажей, в результате чего пострадал работник предприятия. Сам момент обрушения попал на камеру внутреннего наблюдения, затем запись изъяли в полиции для изучения обстоятельств произошедшего (подробнее).