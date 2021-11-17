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Общество17 ноября 2021 10:35

Красноярцев предупредили о шквалистом ветре и гололеде

Непогода надвигается на город с юго-запада
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярцев предупредили о шквалистом ветре и гололеде

Красноярцев предупредили о шквалистом ветре и гололеде

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев вновь предупреждают о шквалистом ветре. И не только жителей города, но и районом, расположенных в центральных и южных районах края. А также у соседей – в республиках Хакасия и Тува. По информации Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг 18 ноября порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Столбик термометра опустится ночью до -13 градусов, днем – до -2 градусов, на дорогах будет гололед, это – информация для водителей.

В горной местности Красноярского края, Тувы и Хакасии сохраняется опасность схода лавин, это тоже нужно взять во внимание.

Остается добавить, что для Красноярска и других городов края ветряная погода несет с собой очистку воздуха от вредных производственных примесей, автомобильных выхлопов и печного дыма.