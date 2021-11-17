Минздрав Хакасии опровергает очередной фейк о коронавирусе Фото: Мария ЛЕНЦ

Минздрав Хакасии опроверг очередной фейк, связанный с коронавирусом. В ведомстве сетуют: когда начнут выявлять и наказывать тех, кто распространяет заведомо ложную информацию, тем самым подогреваем и без того напряженную обстановку? Некоторые сайты, которые официально не зарегистрированы в качестве СМИ, намеренно вбрасывают фальшивые слухи.

Сегодня, 17 ноября, один такой такой сайт, ссылаясь якобы на источник в минздраве Хакасии, сообщил: «если человек с липовым сертификатом о вакцинации заражается ковидом и попадает в больницу, то его лечат по так называемой «легкой схеме». А поскольку в реальности прививок не было, то схема, естественно, не дает результатов и состояние больного ухудшается», пишут коллеги из ИА «Хакасия».

В минздраве республики пояснили, что схема лечения пациентов с COVID-19 не зависит от статуса вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Пациента лечат в зависимости от того, как протекает его заболевания. А выяснением того, купил он сертификат или получил его после прививки, пусть занимаются правоохранители.

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Буквально на прошлой неделе главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин рассказывал, как много сейчас в ковидные госпитали попадает пациентов в тяжелом состоянии, которые в первые минуты доказывают: «Я прививался, у меня есть сертификат». И даже с честными глазами предъявляют документы (подробнее).