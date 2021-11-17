Поставщики из Красноярского края и Хакасии представили свою продукцию на большой распродаже маркетплейса Своё Фермерство

Традиционный период распродаж стартовал на онлайн-платформе Своё Фермерство. Чёрная пятница продлится до конца ноября. Всё это время пользователям площадки и посетителям крупнейшего сельскохозяйственного маркетплейса доступны несколько тысяч акционных предложений в десятках категорий.

К Чёрной пятнице каждый третий продавец платформы установил скидки на свою продукцию. Не составили исключение и пользователи платформы из Красноярского края и Хакасии. Так, например, в категории сельхозтехника можно купить флагман линейки колесных тракторов — БТЗ-243К – со скидкой 15%. Товар придёт напрямую от поставщика ООО «Кировец» из г. Назарово. При покупке через маркетплейс Своё Фермерство ООО «Руслов» предлагает скидку 8% на окуня мороженого речного, а бренд «Балахтинские колбасы» делает скидку 8% на ветчину варёную «Охотничья».

В категории семена представлено более 300 товаров со скидками. Так, ИП Балашова (г. Уяр) выставила на продажу со скидками до 10% множество разновидностей посадочных материалов. Посетителям маркетплейса также со значительным дисконтом доступны семена подсолнечника, сои, горчицы, рапса, ячменя, ржи, пшеницы и овощей.

«Для фермеров такая масштабная распродажа – это прекрасная возможность в межсезонье приобрести всё необходимое для работы – технику, посадочный материал, удобрения и многое другое. Цены сейчас максимально низкие, поэтому выгода очевидна. Тем, кто выбирает натуральные продукты к столу или готовится к новогодним праздникам, стоит обратить внимание на фермерскую продукцию, заказать которую можно как оптом, так и в розницу», — подчеркнула директор Красноярского филиала РСХБ Наталья Михайлова.

Быстро найти товары со скидками в нужной категории пользователям маркетплейса позволит удобный фильтр «скидка», а также специальный значок «чёрная пятница», установленный на акционных товарах.