В Красноярске в будущем году на электроотопление переведут 3 тысячи частных домов Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 года на электрическое отопление в Красноярске перейдут 3 тысяч частных домов. Такие планы обсудили на встрече губернатор Красноярского края Александр Усс и заместитель гендиректора ПАО «Россети Сибирь» – директор филиала «Красноярскэнерго» Сергей Заворин.

Начнем с того, что планы избавить город от печей родились еще во время подготовки к Зимней универсиаде-2019. В феврале этого года около 100 частных домовладений Красноярска участвовали в пилотном проекте по переходу на электроотопление. Собственники домов сами устанавливали электрооборудование. Энергетики помогли им подключиться к электросетям и предоставили сниженный тариф на отопительный период.

Эксперимент оказался успешным. И в августе жителей всех частных домов города спросили, не желают ли они также перейти на электроотопление. А таких домов у нас около 16,5 тысяч. Большей части владельцев такая идея пришлась по душе.

«Красноярскэнерго» уже подтвердило готовность в течение 2022 года перевести на электроотопление около 3 000 частных домовладений Красноярска. В 2022-2024 годах в рамках инвестиционной программы планируется увеличить число подключаемых домов. Предварительная стоимость мероприятий для перевода всего частного сектора Красноярска составляет около 1,5 миллиардов рублей.