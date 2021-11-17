Житель Красноярска под видом болельщика обчищал спортивные раздевалки Фото: Мария ЛЕНЦ

Не совсем обычное преступление пришлось распутывать сотрудникам полиции Красноярска. С октября 2020 года к ним стали поступать заявления о кражах из спортивных комплексов города. Причем в разных районах. Пропадали из кабинок спортсменов одежда, сотовые телефоны, банковские карты, деньги. В одном случае даже дорогие часы за 240 тысяч рублей исчезли. Итого – 15 эпизодов на общую сумму ущерба почти 600 тысяч рублей.

Удалось выяснить, что время краж совпадало с посещением спортивных мероприятий 27-летнего жителя краевого центра. Кстати, уже неоднократно судимого. Когда свели все улики воедино, то молодого человека задержали. Как оказалось, он тщательно продумывал свои дела. Сначала в интернете смотрел афишу, когда и в каком месте проходят состязания. Приходил туда под видом болельщика. Затем он проникал в раздевалки и обчищал кабинки. Уголовное дело на него завели по статье «Грабеж», ему грозит до 7 лет лишения свободы.