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Происшествия17 ноября 2021 8:25

Житель Красноярска под видом болельщика обчищал спортивные раздевалки

На его счету 15 эпизодов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Житель Красноярска под видом болельщика обчищал спортивные раздевалки

Житель Красноярска под видом болельщика обчищал спортивные раздевалки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Не совсем обычное преступление пришлось распутывать сотрудникам полиции Красноярска. С октября 2020 года к ним стали поступать заявления о кражах из спортивных комплексов города. Причем в разных районах. Пропадали из кабинок спортсменов одежда, сотовые телефоны, банковские карты, деньги. В одном случае даже дорогие часы за 240 тысяч рублей исчезли. Итого – 15 эпизодов на общую сумму ущерба почти 600 тысяч рублей.

Удалось выяснить, что время краж совпадало с посещением спортивных мероприятий 27-летнего жителя краевого центра. Кстати, уже неоднократно судимого. Когда свели все улики воедино, то молодого человека задержали. Как оказалось, он тщательно продумывал свои дела. Сначала в интернете смотрел афишу, когда и в каком месте проходят состязания. Приходил туда под видом болельщика. Затем он проникал в раздевалки и обчищал кабинки. Уголовное дело на него завели по статье «Грабеж», ему грозит до 7 лет лишения свободы.