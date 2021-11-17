Красноярский водитель проведет 5 суток в спецприемнике за то, что сбил школьницу на переходе

Красноярский водитель проведет 5 суток в спецприемнике. Фото: ГИБДД

Красноярский водитель проведет 5 суток в спецприемнике за грубое нарушение правил дорожного движения, в результате чего пострадала 17-летняя школьница. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД города, ДТП произошло накануне, 16 ноября, на улице 9 мая. «Мазда» поворачивала направо на разрешающий сигнал светофора, но не предоставила преимущество пешеходу на пешеходном переходе. В результате происшествия девушка получила травмы, а автомобилист с места ДТП уехал. В ходе розыскных мероприятий удалось установить его личность – 47-летний местный житель.

За то, что оставил место ДТП, на него составили административный протокол, а мировой судья Советского района назначил автомобилисту наказание в виде ареста на 5 суток.

- Госавтоинспекция Красноярска напоминает, что за оставление места дорожно-транспортного происшествия предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток, - прокомментировали в ведомстве.