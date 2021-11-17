Красноярские школьники побывали на экскурсии на гидроэлектростанции в Дивногорске

Ребята обучаются в классе инженерной направленности, поэтому им было интересно увидеть настоящую гидроэлектростанцию. Фото предоставлено компанией

Ученики 6-го класса красноярской школы №149 побывали в Дивногорске на Красноярской ГЭС. Ребята обучаются в классе инженерной направленности по учебно-методическому курсу, разработанному компанией En+ Group, – «Энергия в каждой капле». Учебный курс является частью комплексной программы по развитию образования в регионах присутствия компании. Курс разработан на базе робототехнических наборов LEGO® Education и знакомит учащихся 5 - 9 классов с основными принципами работы гидроэлектростанций и привлекает внимание к профессии энергетика, рассказывает о ней в интересном образовательном формате. На занятиях школьники могут узнать, насколько эта профессия важна для каждого жителя страны, для работы предприятий, школ, больниц и других объектов инфраструктуры.

Содержание курса максимально приближено к реальности, экспертную помощь разработчикам оказывали инженеры ГЭС. Прототипом для создания визуальных материалов (учебные поля, конструкторские решения) стали гидроэлектростанции Ангаро-Енисейского каскада. В курс входят книга учителя, тетрадь ученика, инструкции по сборке моделей, примеры программ для работы моделей, презентации по каждой теме и видеоролики, 3 учебных полигона.

Школьники в одном из залов ГЭС. Фото предоставлено компанией

В этом учебном году проект уже стартовал в 14 образовательных учреждениях Красноярского края и Иркутской области. В нашем крае курс «Энергия в каждой капле» преподают в Красноярске (школа №149) и Дивногорске (школы №4, 5,9 ми гимназия №10). На уроках школьники выполняют задания курса, моделируют реальные производственные процессы, строят гидроэлектростанции из конструктора.

НАША СПРАВКА

Компания En+ Group уже более 10 лет развивает робототехнику в регионах своего присутствия. Отметим, что идея запуска курсов робототехники в школах России инициирована основателем компании Олегом Дерипаска. В России ежегодно проходит технологический фестиваль «РобоФест». Направление очень популярно среди школьников, оно интересно, увлекательно и познавательно, помогает применить на практике знания по физике, математике, информатике, позволяет моделировать разные ситуации и проводить эксперименты.