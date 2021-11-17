В Красноярске достроят еще 11 домов для обманутых дольщиков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске достроят еще 11 проблемных домов для более чем 2,5 тысяч обманутых дольщиков. Такое решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Перечислим, это:

- 4 дома ЖК «Квадро» (на улицах Караульная – Шахтеров), застройщик «Сибинвест»;

- 3 дома ЖК «Енисей» (Прибойная, 37), застройщик «Спецстрой»;

- 3 дома ЖК «Ярослав» (6-й микрорайон в Солнечном), застройщик «Эко Пром»;

- дом №2 ЖК «Панорама» (Прибойная, 37), застройщик «Зодчий».

Еще по одному дому в ЖК «Добрые соседи» (улица Прибойная, 37 а), пока идет выяснение всех обстоятельств.

- В Красноярском крае с 2019 года восстановлены права дольщиков 38 недостроенных домов. Из них по 17 домам принято решение о достройке, по 21 дому – о денежной компенсации за недостроенное жилье. Решение проблем обманутых дольщиков находится на постоянном контроле Губернатора края. Благодаря его инициативе по заключению соглашения с федеральным фондом ситуация с дольщиками в регионе за последние годы заметно изменилась к лучшему. В едином реестре 51 проблемный объект, в отношении которых ещё предстоит решить, каким образом будут восстановлены права их дольщиков, - сказал министр строительства Михаил Рабушко.