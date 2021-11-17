В Красноярском крае от COVID-19 могут умереть 40 тысяч человек Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае от COVID-19 потенциально могут умереть 40 тысяч человек. Такое предположение сделал глава регионального минздрава Борис Немик. Отметим, что это не прогнозируемые цифры, а только предположение на случай развития самого худшего сценария. Если учесть, что летальность от ковида по всему миру составляет 3-4%. То из миллиона непривитых жителей края могут умереть почти 40 тысяч человек. Около 30 тысяч из них могут быть старше 60 лет

Обсуждение текущей ситуации с распространением коронавирусной ситуации в крае обсудили депутаты Заксобрания, на заседание профильного комитета был приглашен и министр. Он отметил особенность четвертой волны – в этот период преимущественно болеют люди без иммунологической защиты. Те, кто не прошел вакцинацию и ранее не переболел. Именно эта категория вызывает особую тревогу и насчитывает на сегодняшний день около 1 миллиона человек, включая детей. В стационарах более 90% тяжелых и среднетяжелых пациентов – это те, кто не прошедшие вакцинацию.

В настоящее время в крае зарегистрировано 141 305 случаев заболеваний, статистика последних дней показывает, что темп прироста развертывания коек во временных госпиталях и число пациентов сократились, занятость коечного фонда в среднем по краю составляет около 85%, но в ряде районов достигает 95-98% .

Всего в крае завершили вакцинацию 986 228 человек, то есть 34,53 %. Ежедневно прививаются около 5000 жителей края, но достигнуть целевого показателя 80 % к 1 декабря не получится. В регионе достаточно запасов 2-компонентной вакцины, поступило около 60 тысяч комплектов «Спутника Лайт», но его будут использовать только ревакцинирующимся и переболевшим.