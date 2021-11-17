Жительница Красноярска заплатила более 400 тысяч рублей за пьяный скандал в самолете Фото: Мария ЛЕНЦ

Судебные приставы взыскали более 400 тысяч рублей в пользу авиакомпании с жительницы Красноярска, которая устроила скандал на борту самолета. Когда это случилось, не уточняется, наверняка еще в доковидную эпоху, когда туристы летали в Таиланд без ограничений.

68-летняя женщина была в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно с окружающими, выражалась нецензурно. А когда члены экипажа попытались ее успокоить, она оказала бурное сопротивление. В результате пострадали все – самолет пришлось вернуть назад в аэропорт Красноярска, буйную гражданку сняли с рейса и передали линейной полиции.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе судебных приставов, авиакомпания подала в суд на пассажирку и выиграла его. Но в добровольном порядке возмещать его она не захотели. Тогда подключились приставы, они ограничили выезд должницы за границу и наложили арест на ее пенсию. Стоило удержать часть пенсии всего несколько раз – и должница нашла средства, чтобы погасить всю сумму иска. И плюс 28 тысяч рублей исполнительского сбора.