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Происшествия16 ноября 2021 11:04

В Покровке и Черемушках Красноярска введен режим ЧС из-за аварийных домов

Там возникла опасность обрушения конструкций
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сразу в двух районах Красноярска – Черемушках и Покровке – введен режим повышенной готовности из-за аварийных домов. Постановление об этом издал первый заместитель главы города Владислав Логинов.

Угроза обрушения присутствует в двух жилых домах на Учумской, 3 и Туруханской, 4. Органы управления РСЧС приведены в режим повышенной готовности. Департамент горхозяйства должен организовать противоаварийные работы, а администрации районов – предоставить жителям помещения маневренного фонда, если потребуется.