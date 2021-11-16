В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболело 717 человек, погибли 33 пациента

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В красноярском крае за минувшие 24 часа жертвами ковида стали 33 пациента, уровень заболеваемости медленно идет на спад, но по-прежнему остается на высоком уровне – 717 человек за сутки. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 142 743 жителя края, погиб – 7 041 пациент.

Прирост выздоравливающих потихоньку набирает обороты – за сутки смогли справиться с вирусом 715 человек, а с начала пандемии – 126 435 жителей региона.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 53 687 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 123 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 451. Проведено тестов на коронавирус всего 4 130 338, из них за последние сутки 2 736, - пояснили в Роспотребнадзоре.