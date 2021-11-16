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Общество16 ноября 2021 5:19

В Красноярске владелец заправки на Свободном пытается не допустить строительство нового жилого комплекса

Руководство АЗС считает, что новый ЖК создаст угрозу безопасной эксплуатации автозаправки
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске руководство одной из автозаправок на проспекте Свободном обратилось в суд с иском на застройщика, планирующего построить несколько жилых домов возле АЗС. Компания ООО «Агродеталь» требует от застройщика, ООО «СибСпецМонтаж», остановить стройку жилого комплекса на Свободном, 44а, так как расстояние между домами и АЗС гораздо меньше положенного.

По Градостроительному кодексу, расстояние между АЗС и домами (жилыми и административными) должно составлять не менее 25 метров, а сейчас здание фактически будет располагаться на расстоянии 13,4 метров.

Руководство заправочной станцией считает, что строительство дома небезопасно и создает угрозу для правильной эксплуатации АЗС.

Арбитражный суд примет решение о том, открыть ли производство по делу, в течение 5 рабочих дней.