В Красноярском крае поймали 24-летнего парня из Украины, объявленного в международный розыск

Задержанный подозреваемый из Украины Фото: МВД

В Красноярском крае сотрудники местного отделения интерпола задержали 24-летнего парень, объявленного в международный розыск за совершение нескольких тяжких преступлений в другой стране. Как сообщили в МВД, парень скрывался в Красноярске, работая охранником в одном из развлекательных заведений.

Украинские правоохранители завели несколько уголовных дел за совершение вымогательства, незаконного лишения свободы или похищения, создание преступного сообщества, но мужчина сбежал, и его объявили в международный розыск.

Нашли подозреваемого сотрудники красноярского отделения Интерпола. Они выяснили, что он скрывается в столице региона и работает охранником. Также они узнали, что парень раньше являлся выступающим бойцом одной из федераций смешанных боевых искусств. В результате проведенной спецоперации он был задержан и доставлен в отдел полиции.

- В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком 2 месяца. Сотрудниками подразделения по вопросам миграции проверяется законность пребывания мужчины на территории Российской Федерации. Также решается вопрос об его экстрадиции, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в МВД.