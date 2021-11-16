В Красноярске пьяный водитель «ВАЗ» врезался в пассажирский автобус и сбежал, пострадали 2 человека

Фото: МВД

Пьяный водитель «ВАЗ» врезался с пассажирский автобус, а затем наехал на электроопору, после чего сбежал с места ДТП. После столкновения пострадали две пассажирки автобуса – 17-летняя девушка и 59-летняя женщина. Как сообщают в МВД, обеих доставили в больницу. 17-летнюю пострадавшую госпитализировали с серьезными травмами.

Авария произошла недалеко от остановки «Мечта» на улице Мичурина. Пьяный водитель, управляя автомобилем ВАЗ, перестраивался в правую автобусную полосу и врезался в пассажирский транспорт ЛИАЗ. После столкновения автолюбителя на ВАЗе отбросило на электроопору.

Выпивший мужчина не стал дожидаться приезда сотрудников ГИБДД и скрылся с места происшествия. Но его нашли довольно оперативно. Водителем ВАЗа оказался 47-летний горожанин, уже лишенный водительского удостоверения и находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

- В отношении водителя составлен ряд административных материалов, в том числе за оставление места ДТП, управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения, лишенным права управления. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства аварии, - пояснили корреспонденту «КП» в МВД.

Госавтоинспекторы напоминают, что оперативно сообщить о водителе с признаками опьянения можно по телефону «Синей линии» 263-10-19. Своевременный звонок поможет предотвратить дорожные происшествия и спасти чью-то жизнь.