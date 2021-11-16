В Красноярский край привезли 60 000 доз вакцины «Спутник Лайт» от коронавируса

В Красноярский край привезли 60 000 доз вакцины «Спутник Лайт» - сейчас вакцина от ковида проходит процесс оформления и распределения по медучреждениям. Как сообщают в минздраве, отгрузка препарата в прививочные кабинеты и пункты начнется 17 ноября.

В ведомстве отмечают, что Красноярский край – один из первых регионов, куда поступила партия «Спутник Лайт».

Напомним, что вакцина «Спутник Лайт» рекомендована для вакцинации уже переболевших ковидом граждан и для повторной вакцинации от коронавирусной инфекции.

По данным на 15.11.2021 привито I компонентом 1, 052 млн. человек. из них лиц 60+ - 266 205 человек. Вакцинация 60+: Доля 60+ среди вакцинированных составляет 25,29 %, вакцинировано от общего числа старше 60 лет – 45,75 %

Завершили иммунизацию 986,2 тыс. жителей края.

Текущий средний темп вакцинации составляет из расчета за последние 7 дней – 3,832 тыс. в день, максимальный темп за 14 дней – 9,029 тыс. в день.