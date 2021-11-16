В Красноярске на Глинки водитель инкассаторской ГАЗели устроил ДТП с пострадавшим

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на Глинки водитель инкассаторской машины во время поворота не пропустил «Део Нексию» и спровоцировал ДТП с пострадавшим. Как пояснили в ГИБДД, в аварии пострадал пассажир инкассаторской ГАЗели.

Фото: ЧП Красноярск

ДТП произошло вечером 14 ноября на правом берегу, улица Глинки. Водитель на инкассаторской ГАЗели ехал со стороны улицы Трактовая и поворачивал налево. Он не пропустил «Део Нексию», за рулем которой был 43-летний мужчина.

Фото: ЧП Красноярск

Судя по фото, опубликованным в телеграмм-канале «ЧП Красноярск» легковая иномарка серьезно повреждена, передняя часть машины «всмятку». ГАЗель же отделалась ударом в переднее колесо.

50-летнему пассажиру, пострадавшему в аварии, было назначено амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП.