Новая иллюминация Фото: Сергей Еремин

В Красноярске на улице Павлова установили новую иллюминацию – она, по словам мэра города, «отзеркалила» подсветку проспекта Мира. Фотографиями нового освещения поделился в своем инстграме глава Красноярска Сергей Еремин.

- Впервые на правом берегу нам удалось создать такой световой визуальный облик улицы. Ощущение, что попадаешь в световой коридор. И уютно, и одновременно празднично. Красотища! - отмечает руководитель краевой столицы.

Чтобы воплотить задумки иллюминационного дизайна в жизнь, с начала октября была проведена большая работа: освещение смонтировано на более чем 180-ти опорах освещения.

Напомним, что в этом году улица Павлова подверглась комплексному ремонту: уложен новый асфальт, отремонтированы тротуары, появились новые остановки, смонтировали светодиодные светильники, установили светофоры.