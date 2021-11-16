Россельхозбанк предлагает компаниям Красноярского края и Хакасии организовать питание для сотрудников с помощью «Вкусных пятниц»

Красноярский региональный филиал Россельхозбанка предлагает местным компаниям переформатировать корпоративное питание для сотрудников и организовать его на базе лучших фермерских продуктов из хозяйств Красноярского края и Хакасии.

В октябре Красноярский филиал РСХБ организовал первую «Вкусную пятницу» в центральном офисе столицы края. Приглашённые фермеры провели среди работников и клиентов банка дегустацию своих продуктов. Такая возможность поспособствовала расширению их клиентской базы. Также участники рассказали, что за один день получили прибыль, сопоставимую с неделей работы на фестивалях и ярмарках. А для сотрудников и клиентов офиса это стало отличной возможностью приобрести натуральные продукты питания по невысоким ценам.

Пригласить в свой офис лучших производителей фермерской продукции, зарегистрированных на платформе Своё Родное, может любая компания по предварительной заявке. РСХБ предлагает эту услугу совершенно бесплатно.

«В маркетпелейсе Своё Родное зарегистрировано уже 336 фермерских хозяйств из Красноярского края и республики Хакасия. С помощью этой виртуальной площадки они продают мясные деликатесы, рыбу, выпечку, консервы, мёд, травяные чаи и сборы, масла, натуральные крафтовые сыры и многое другое. Чтобы пригласить в свой офис одного из резидентов платформы РСХБ Свое Родное достаточно оставить заявку на сайте», -прокомментировала директор Красноярского филиала РСХБ Наталья Михайлова.

Продукты, представленные в рамках «Вкусных пятниц» и сотни других наименований доступны в маркетплейсе Свое Родное. 7 тысяч фермеров от Калининграда до Владивостока предлагают на платформе не только привычные продукты, но и редкие деликатесы от фуагра до морского гребешка. Также через платформу можно договориться об экскурсии на ферму, посетить гастрономические мастер-классы и забронировать отдых в лучших гостевых домах.