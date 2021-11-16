Андрей Сидельников Фото: администрация Советского района

Скоропостижно скончался бывший мэр Канска и замглавы администрации Советского района Красноярска Андрей Сидельников. Об этом сообщили в администрации округа. О причинах смерти пока не сообщается. Чиновнику, на момент его кончины, был 51 год.

Андрей Геннадьевич Сидельников Родился в Томской области. Свою трудовую деятельность он начал в 1989 году, был электромонтёром. Затем прошел долгий путь до должности заместитель директора предприятия МУП ТС и СО. В 2001 году он перешел работать в администрацию. С 2008 года был главой Канска, а с июля 2019 года — первым заместителем руководителя администрации Октябрьского района Красноярска.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования всем родным и близким Андрея Геннадьевича Сидельникова.