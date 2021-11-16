В Красноярске начал работу 481 детектор транспорта для анализа трафика

Фото: пресс-служба правительства региона

В Красноярске свою работу начал 481 детектор транспорта, призванный анализировать машинопоток на дорогах. Как сообщили в правительстве, оборудование приобрели в рамках внедрения в городе второго этапа умной транспортной системы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», главные мероприятия которого курирует Губернатор Александр Усс.

Датчики не просто анализируют транспортный поток, они вычисляют, сколько автомобилей проезжает в разные периоды времени, их среднюю скорость, а также загруженность дорог.

Данные собирают специалисты городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. Полученная информация помогает точнее настраивать светофоры для комфорта водителей, а также размещать новые пешеходные переходы в местах, удобных для жителей.

Сеть детекторов транспорта рассыпана по всему городу. Датчики работают на перекрёстках и развязках с высокой интенсивностью движения.