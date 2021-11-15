В Минусинске мужчина с кулаками набросился на девушку в офисе интернет-провайдера. Стоп-кадр видео

В Минусинске в минувшие выходные произошло чрезвычайное происшествие в местном офисе оператора сотовой связи. Туда вошел мужчина пожилого возраста и устроил конфликт. Предпосылки конфликта пока неизвестны. На записи с камеры, установленной в зале, видно, что мужчина идет следом за молодой сотрудницей, толкает ее всем телом, затем хватает за шиворот и снова толкает уже рукой.

Она пытается вырваться и даже замахивается на наседавшего посетителя – худенькая и маленькая против солидных размеров мужчины. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы в помещение не пошли очевидцы – другая девушка-менеджер и молодой посетитель, который выпроводил буйного гражданина.

В пресс-службе краевой полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка. Устанавливается личность агрессивного мужчины, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.