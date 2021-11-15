В Красноярском крае ветрянкой стали болеть почти на 20 % меньше Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае эпидемиологи отметили снижение количества заболеваний ветряной оспой за 9 месяцев – на 19,8 процента – по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, всего отмечен 10 691 случай заболевания, в том числе 443 среди взрослых. И в целом ветрянкой преимущественно болеют дети от 1 до 10 лет, чаще в возрасте 3-4 лет. Пик заболеваемости отмечается в осенне-зимний период.

Как рассказали специалисты краевого Роспотребнадзора, ветряная оспа передается воздушно-капельным путем и характеризуется большой летучестью, возможно распространение на расстояние до 20 метров. И единственным источником инфекции является сам человек.

Легче всего ветряная оспа переносится в детском возрасте и практически только один раз. У взрослых с этим могут возникнуть осложнения. Чаще всего болезнь протекает тяжело, чаще осложняется гнойничковыми поражениями кожи, конъюнктивитом, стоматитом. Возможны поражения внутренних органов и головного мозга (пневмония, менингит, энцефалит, миокардит и другие). Но более опасна ветрянка для беременных женщин – как для будущей мамы, так и будущего малыша: может вызвать патологию зрения, а также задержку умственного и физического развития плода.

Действенный способ предотвратить заражение – вакцинация: среди привитых лиц случаи заражения ветряной оспой крайне редки. Если заражение произошло, то заболевание протекает в легкой или скрытой форме. После проведенной вакцинации у ребенка в этот же день начинает формироваться иммунитет, который заканчивает свое формирование через 6 недель. Именно с этого момента при контакте с больным ребенком не стоит опасаться заболевания.