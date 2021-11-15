В Красноярске водители маршруток более 7 тысяч раз нарушили ПДД Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с начала года водители общественного транспорта более 7 тысяч раз нарушили правила дорожного движения, сообщает ГИБДД города. Нарушения фиксируются разными способами. Например, с помощью скрытых проверок, когда машина с сотрудниками, одетыми в гражданскую одежду, следует за автобусом, фиксирует нарушение, затем предъявляет факт самому водителю. Или при помощи камер видеофиксации. Также помогают выявлять нарушителей на улицах и сами горожане, присылая дорожным полицейским или размещая в соцсетях видео с регистраторов или с камер телефонов.

- Безопасность пассажирских перевозок – одно из основных направлений деятельности Госавтоинспекции. С целью профилактики ДТП с участием автобусов проводится регулярная работа по пресечению правонарушений водителями маршруток, - прокомментировали в ведомстве. – Дорожные полицейские фиксируют нарушения ПДД, проводят профилактические беседы о недопущении подобных случаев и привлекают к административной ответственности. В каждом случае информация о нарушителях передается работодателю, который решает вопрос о проведении проверки на предприятии.

К слову, если вы стали очевидцем нарушения ПДД или состояние водителя автобуса вызывает опасения, необходимо обратиться в дежурное отделение полка ДПС по телефону: (391) 226-85-91.