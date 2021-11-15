В Красноярске общественный транспорт подготовили к зиме Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске общественный транспорт подготовили к зиме. Как сообщил в администрации города, сезонное обслуживание всех автобусов, троллейбусов и трамваем на всех автопредприятиях завершилось. Специалисты проверили ходовые агрегаты, двигатели и тормоза, отремонтировали корпуса, электрические системы, отопительные приборы, заменили покрышки.

Помимо транспорта также подготовили и здания и помещения самих предприятий. В частности, систему отопления зданий, гаражных помещений и ремонтных боксов, там, где это необходимо, проведены работы по дополнительной теплоизоляции тепловых сетей предприятий.

- Основная задача подготовки и профилактики – обеспечение стабильного выхода на линию всего подвижного состава в самые сильные морозы, а также наличие готового резервного транспорта. При эксплуатации подвижного состава в зимний период возможны поломки, поэтому на предприятиях всегда есть резервные машины и запчасти для срочного ремонта. Например, если хотя бы одна печка зимой вышла из строя, то автобус снимают с рейса и производят необходимую замену в течение нескольких часов, - сказал заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.