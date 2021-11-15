В Красноярске ищут подрядчиков на отлов собак в 2022 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Красноярска ищет подрядчиков на отлов бездомных собак в будущем 2022 году. Информация уже появилась на сайте госзакупок. Речь идет о трех контрактах на общую сумму около 4,5 миллионов рублей. Работу новые подрядчики (или подрядчик) начнут сразу же, как завершится ныне действующий контракт, чтобы – как подчеркнули в мэрии – на новогодних каникулах не было перерыва. Поэтому и аукционы заранее и проводят.

Условия работы для новых подрядчиков остаются прежними – в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными». Это значит реагировать на все заявки из службы 005, отлавливать бродячих животных и помещать на передержку, здесь их должен осмотреть ветеринар, агрессивных ждет пожизненное содержание в приюте, а остальных – стерилизация и возвращение в среду обитания. В настоящее время в приютах содержатся 318 животных, признанных агрессивными.