В администрации Красноярска назначили нового руководителя департамента градостроительства Фото: ИВАНОВА Диана

В администрации Красноярска новое кадровое назначение: на должность руководителя департамента городского строительства назначен Дмитрий Веретельников. В должность он вступил с понедельника 15 ноября. До этого был заместителем руководителя департамента – начальником строительного отдела департамента градостроительства. Документ о назначении подписал глава города Сергей Еремин.

Как рассказали в администрации города, Дмитрий Николаевич Веретельников – коренной красноярец, он родился 12 декабря 1980 года. В 2003 году окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 2007 году получил диплом юриста в Сибирском федеральном университете.

Большая часть трудовой деятельности связана с муниципальной службой. В 2008 году он пришел на работу в администрацию Октябрьского района, там сначала был ведущим специалистом, затем начальником отдела правовой работы. С 2011 по 2017 годы был начальником юридического отдела – заместителем руководителя департамента градостроительства. Затем работал в Управлении капитального строительства и заместителем руководителя управления архитектуры.