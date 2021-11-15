Победившие в профориентационном квизе школьники посетили экскурсию на Богучанский алюминиевый завод

Фото: Владимир ПОПОВ

Команды старшеклассников поселка Таежный и окрестных деревень соревновались в знаниях профессий. Всех участников наградили грамотами, а для победителей организовали экскурсию на Богучанский алюминиевый завод. Конкуренция была сильная. Никто просто так не собирался отдавать победу в интеллектуальном поединке, вопросы для которого, местами были очень каверзными. Наряду с традиционными, в загадках звучали экзотические профессии вроде "дёргаря" (человека занимающегося промыслом морских водорослей) или "доильщика змей" (собирателя змеиного яда). Такой увлекательный квиз для ребят подготовила таежнинская школа №7 и волонтерская организация "Доброделы Таежного". В судейский состав пригласили членов молодежного совета БоАЗа, чтобы выбрать победителей, для которых они подготовили экскурсию по производственным корпусам завода. На предприятии школьники своими глазами увидели как глинозем (белый порошок похожий на муку), при помощи электричества превращают в расплавленный серебристый металл. А затем его разливают по небольшим формам и загружают в железнодорожный состав. Больше всего их впечатлил красочный процесс выливки металла и технологичные роботы применяемые в производстве. "Мы хотим чтобы наши дети заинтересовались профессиями связанными с металлургической отраслью, - прокомментировал директор по персоналу АО "БоАЗ" Станислав Кастаев, - профессии, которые в будущем дадут им построить хорошую карьеру на нашем современном заводе. Богучанский алюминиевый завод - одно из самых современных и крупнейших металлургических предприятий в России. Первый камень в строительстве был заложен в 2007 году основателем компании РУСАЛ, Олегом Дерипаска.