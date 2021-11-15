Жители Красноярского края за неделю перевели мошенникам 27 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Статистика мобильных мошенничеств пугает своими масштабами. За неделю жители Красноярского края перевели преступникам 26 874 194 рубля. Жертвами обмана стали 115 человек. А вот статистика с начала года: пострадали от дистанционных мошенников в крае 7 957 человек. Сумма ущерба – просто колоссальная: 1 397 040 152 рубля. Такую статистику озвучила региональная прокуратура.

Чтобы завладеть чужими деньгами, мошенники пользуются целым арсеналом хитростей. Их можно встретить в социальных сетях, где они либо взламывают чужие аккаунты и просят от имени владельца денег в долг под всякими разными предлогами. Денег можно лишиться при купле-продажи чего либо с сайтов объявлений.

Но самые популярные – это телефонные звонки. Мошенники представляются сотрудниками банков, тайными следователями, сообщают, что нужно срочно защитить счета или предотвратить получение кредитов от имени потерпевших. А есть и такие, кто играет на родственных чувствах. Так, мужчина узнал по телефону от неизвестного, что его дочь якобы попала в беду. Передал курьеру 2,5 миллионов рублей. И только после узнал, что его обманули, а с дочерью все в порядке.