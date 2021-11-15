В Красноярске на Стрелке откроется городской каток Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на площади Мира откроется городской каток. Это произойдет во вторник 16 ноября в 18 часов. Как рассказали в пресс-службе администрации города, новый проект называется «Зима на Стрелке». В ознаменование старта события дадут праздничный фейерверк, после чего можно будет выйти на лед.

К слову, лед – искусственный, поэтому можно будет кататься здесь даже при невысоких плюсовых температурах. Организаторы обещают развлекательную программу, выступление музыкальной группы.

- Ранее мы уже рассказывали о проекте, но с радостью повторим основную информацию. «Зима на Стрелке» будет оживать поэтапно. Первым откроется каток с искусственным льдом – единственный в нашем городе. Затем будут постепенно открываться локации со сценой, питанием и сувенирами, - рассказали в мэрии

Коньки можно будет взять напрокат в обогреваемом шатре, причем новые. С понедельника по четверг здесь будет фоновая музыка, а в пятницу – воскресенье живая музыка от музыкальных коллективов – до 21 часа. А ближе к Новому году откроются тематические фотозоны, арт-объекты и ледовый городок.