В Красноярске снесут промзону бывшего химкомбината «Енисей» Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске снесут промышленную зону бывшего химкомбината «Енисей», которая расположена в Ленинском районе, за Красноярской ТЭЦ-1. Предприятие давно прекратило свою работу, но разобрать его просто так – не получится. За десятки лет, а основано оно в 1941 году, там накопилось огромное количество вредных и опасных веществ. Ведь там изготавливали порох и твердое ракетное топливо.

Поэтому удаление заводского хозяйства требует особого подхода. Площадь промзоны – более 700 гектаров. На сайте госзакупок появился соответствующий тендер. Максимальная цена вопроса – 2,164 миллиарда рублей. Деньги выделяются из федерального бюджета, поскольку заказчиком выступает Министерство промышленности и торговли России.

От подрядчика потребуется ликвидировать источники химической опасности и самих химических отходов на территории химкомбината. Для этого нужно будет снести 28 зданий и сооружений, 1 706 километров эстакад и 22,5 километра производственной канализации. На все работы отводится год – до 15 декабря 2022 года.