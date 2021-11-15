Красноярские школьники на дистанционном обучении набираю лишний вес Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярские школьники, находясь на самоизоляции и дистанционном обучении, набирают лишний вес. Такую информацию озвучивает краевой минздрав, опираясь на заключение экспериментальной площадки министерства «Центр содействия укреплению здоровья школьников».

В рабочую группу вошли представители министерства здравоохранения, министерства образования Красноярского края, Роспотребнадзора, ученые медицинского и педагогического ВУЗов, специалисты медицинских организаций и образовательных учреждений. Наблюдательной площадкой стала школа № 149.

Наблюдения показали, что снижается заболеваемость среди детей и подростков, связанная с питанием: анемия – на 13,5%, недостаточность питания – на 9,4%, болезни органов пищеварения – на 19,3%.

При этом растет избыточная масса тела – с 11,2% в 2019 году до 19,5% в 2021 году. Причем у мальчиков эта проблема наблюдается чаще, чем у девочек. В разы увеличилось количество детей с избытком массы тела и ожирением во 2, 3, 7 и 10-ой параллелях классов учащихся. Можно только предположить: причина – в большом потреблении высококалорийных и не всегда полезных для детей фастфудов, сладостей и напитков.