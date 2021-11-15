В Красноярске с начала года жилье подорожало на 14-16% Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с начала года поднялись цены на жилье. Причем не только на новостройки, но на вторичку. В первом случае в среднем ценник вырос на 15,6 % (годом ранее – на 7,2 %), во втором – на 13,9 % (годом ранее – на 4,2%). Такие данные приводят специалисты Красноярскстата. Анализируемый период – с начала года по конец сентября, то есть за три квартала.

Средняя цена квадратного метра составляет 77 тысяч рублей в новостройках. Как правило, это квартиры с более удобной и современной планировкой, здесь более-менее устойчивое ценообразование, зависит от размера квартиры и микрорайона. В категорию вторичного жилья входят, в том числе, улучшенки и старые многоэтажки 40 и 50-летней давности, поэтому разброс цен шире. Однако и в этой категории спрос высок – нижняя планка от 35тысяч рублей, верхняя до 85 тысяч рублей за квадрат, а в среднем – 66 тысяч рублей за квадрат

Рост цен на жилье формирует не только спрос и месторасположение. Играет свою роль также и стоимость строительных материалов. То есть возводить новые квартиры стало дороже, цена повышается, а следом за новостройками растут и цены на вторичку. Вот такой алгоритм.