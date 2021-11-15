В Красноярске завели уголовное дело по факту загрязнения мусорного полигона. Фото: прокуратура

В Красноярске завели уголовное дело по факту загрязнении мусорного полигона. Основанием стали материалы прокурорской проверки исполнения законодательства об отходах производства и потребления, а также охране окружающей среды.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, земельный участок более 68 гектаров был предоставлен в аренду ООО «Экоресурс» на определенных условиях. Там можно было захоронить только промышленные и коммунальные отходы 4 и 5 классов опасности. В документации был прописан объем захоронений, а также обязательства рекультивации земель, озеленения территории и высадки деревьев и кустарников.

Что же показала проверка: полигон переполнен более чем на 2 миллиона кубометров. Никакой биологической рекультивации земельного участка не проводилось.

- Кроме того, проведенными исследованиями взятых проб почвы на прилегающей к полигону территории установлено превышение в ней химических веществ: меди – в 21 раз, никеля – в 7 раз, а также нефтепродуктов – в 6,2 раза, что создало угрозу существенного вреда окружающей среде, - прокомментировали в ведомства.

Уголовное дело заведено по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Также за нарушение законодательства об экологической экспертизе прокуратура направила иск о взыскании причиненного окружающей среде вреда в размере свыше 154 миллионов рублей. Расследование уголовного дела ведет следком.