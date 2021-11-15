В Красноярском крае пьяный взломал двери морга и поглумился над трупами. Стоп-кадр видео

Житель Курагинского района в состоянии полной невменяемости решил «поиграть» в патологоанатома. Он взломал двери морга Курагинской районной больницы (дело было ночью), проник внутрь, там нашел скальпель. Вытащил из холодильных боксов четырех умерших и изрезал их. Обнаружили это сотрудники, которые пришли утром на работу.

Чтобы найти того, кто это натворил, сотрудникам полиции понадобилось всего несколько часов – и подозреваемого задержали. В отделении полиции 32-летний подозреваемый пояснил: «Мне показалось, что они ходят. Мне страшно стало». По времени – когда это было и сколько это продолжалось, он не помнит, объясняет, что телефон свой разбил вдребезги. Свой поступок мужчина объясняет так: был сильно пьяный, до того, как забраться в морг, он целый день пил все подряд, пиво, водку, вино – все подряд. А потом отправился искать место для ночлега. И не придумал ничего лучше, как переночевать в покойницкой.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье Надругательство над телами умерших и местами их захоронения.