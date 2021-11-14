В Красноярске пройдёт первый в истории Кубок азиатских чемпионов по регби-7 в 2022 году

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярске в 2022 году пройдет первый в истории Кубок азиатских чемпионов по регби-7. Как сообщают в правительстве региона, в столицу края прибыли президент Федерации регби азиатского континента Каис Аль-Дхалаи, а также представители Федерации регби России, чтобы оценить подготовку к историческому событию.

С делегацией встретился губернатор Александр Усс. Глава края подчеркнул, что наш регион готов организовать и провести мероприятие на самом высоком уровне.

Красноярск по праву является «столицей российского регби», в городе есть вся необходимая инфраструктура, опыт проведения крупнейших мировых спортивных мероприятий, мощная команда болельщиков и ценителей этого вида спорта.

Александр Усс выразил уверенность, что турнир станет большим шагом в развитии регби и постоянной площадкой для его проведения с участием сильнейших команд азиатского континента.

Кубок азиатских чемпионов по регби-7 пройдет в первой половине августа 2022 года. В нем примут участие 12 клубных команд – две российские и 10 зарубежных, в том числе из Японии, Гонконга, Кореи, Казахстана, Китая и др.

В рамках турнира запланирован большой уличный фестиваль для зрителей и болельщиков с множеством интерактивных площадок