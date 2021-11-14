В «Белых Росах» жительница Красноярска повредила зеркала неправильно припарковавшейся машине

Женщина отламывает зеркало у машины в Белых Росах Скриншот: камера видеонаблюдения

В красноярском ЖК «Белые Росы» на камеры видеонаблюдения попала женщина с ребенком, которая повредила боковые зеркала у автомобиля, перегородившего спуск с тротуара. Видео появилось в инстаграм-аккаунте «Белые Росы».

На кадрах видно, как горожанка с маленьким ребенком идет вдоль машин по тротуару, затем останавливается возле одной из иномарок и ломает сложенное зеркало. Затем обходит машину с другой стороны и повторяет свое действие.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в полиции, в дежурную часть обратился владелец машины с заявлением.

- В дежурную часть ОП № 12 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение по факту повреждения одного автомобиля. В настоящее время участковым уполномоченным полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в МВД.

В комментариях поступок женщины вызвал неоднозначную реакцию. Горожане хоть и не в восторге от таких «наказаний» за «кривую» парковку, но и местными водителями, регулярно перекрывающими спуски с тротуара своими авто, также недовольны.

- В росах очень много «умников» которые ставят свои машины как попало. (Данную даму не оправдываю, так делать нельзя). Но у меня к таким «водителям» вопрос; вы на столько нищие, что не можете оплатить парковку за 80 сутки, если не успели вечером припарковаться правильно? Либо ваша мозговая деятельность на столько низка, что у вас нет понимания того, что ваше авто мешает проезду и проходу? – пишет она из жительниц ЖК.