В Красноярском крае за сутки заразили коронавирусом заразились 722 человека, еще 31 погиб

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае продолжает держаться высокое число заболевших коронавирусом в сутки – по данным Роспотребнадзора на 14 ноября, ковидом заболели 722 человека. Всего, с начала пандемии, инфекцию подхватили 141 305 жителей края.

Число погибших за 24 часа держится на высоком уровне – 31 пациент. С начала появления ковида в мире, в регионе не пережили заражение 6 976 человек.

Прирост выздоровевших остается стабильным – за сутки с вирусом справился 691 пациент. С начала пандемии вылечились 125 018 человек.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 52 403 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 404 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 839. Проведено тестов на коронавирус всего 4 119 234, из них за последние сутки 12 309,- добавляют в ведомстве.