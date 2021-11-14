«Военный врач» из Ирака развел жительницу Красноярского края на 670 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярского края попалась на удочку мошенника, представившегося военным врачом из Ирака, и лишилась 670 000 рублей. Как сообщили в МВД, женщина должна была принять на хранение личные вещи лже-медика, пока он не приедет в отпуск в Россию.

Жительница Железногорска несколько месяцев назад познакомилась с мужчиной в соцсетях – он был интересным собеседником, проявлял к ней внимание и совсем не казался мошенником. Мужчина много говорил о себе и убедил женщину, что он – военный врач из Ирака, который собирается на пенсию в Россию.

- Во время одной из онлайн-бесед новый знакомый попросил женщину об одолжении – принять на временное хранение его документы и ценные вещи, за которыми он приедет, как только завершит службу. При этом ни о каких финансовых затратах со стороны потерпевшей речи не шло, и местная жительница согласилась помочь «иностранцу». Он предупредил, что по вопросам доставки с ней свяжется транспортная компания, - поясняют в ведомстве.

Вскоре на электронную почту жительницы Железногорска пришло письмо якобы от транспортной компании, в котором ее просили подтвердить почтовый адрес и сообщали о необходимости перевести 840 евро на счет иностранного банка за «безопасное следование посылки по России». Женщина выполнила это условие, после чего аферисты снова потребовали деньги, но уже «за передачу права собственности на посылку».

Так за несколько дней женщина под разными предлогами лишилась чуть более 670 000 рублей. На вопросы горожанки, будущий «пенсионер» отвечал, что компенсирует все расходы, когда приедет за посылкой, и просил никому не сообщать об их договоренности, поскольку в его документах есть секретные данные. Через несколько дней после последнего перевода женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.