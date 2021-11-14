В Красноярске на рабочей неделе прогнозируется до -14 и немного снега

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск приходит похолодание – на предстоящей рабочей неделе синоптики прогнозирует похолодание до -14 градусов, небольшие снегопады и практически отсутствие ветра.

В понедельник, 15 ноября, морозов не предвидится – температура за окном будет не ниже +1 градуса днем, и не ниже -4 ночью. Ветер легкий, с порывами до 4 метров в секунду, прогнозируется небольшой снег.

Легкие морозы придут 16 ноября, во вторник. Днем до -4, а вот к вечеру похолодает до -10, ночью температура опустится совсем чуть-чуть – до -11 градусов. В течение суток обещают небольшой снегопад.

В среду, 17 ноября все красноярцы, утром идущие на работу или учебу почувствуют на себе приближение зимы – до -10 градусов тепла, к обеду слегка распогодится, потеплеет до -6, ну а к вечеру вновь похолодает – до 12 градусов за окном.

18 ноября в четверг картина практически не будет отличаться от среды – добавится только много снега в течение дня. А вот самые сильные морозы на рабочей неделе придут в пятницу – утром и днем столбики термометров покажут -10, а к вечеру температура упадет до -14. По ощущениям будет казаться, словно на улице все -20. Ожидается практически безветренная погода и небольшой снег.