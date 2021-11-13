Под Красноярском иномарка влетела в грузовик: погиб один человек Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Под Красноярском иномарка влетела в грузовик. Легковушка Renault ехала со стороны Ачинска и на полной скорости, вылетев на встречную полосу, столкнулась с Isuzu, сообщили в региональном МВД.

Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду искореженного металла, а грузовик вылетел с дороги.

Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду искореженного металла, а грузовик вылетел с дороги. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

— В результате ДТП 40-летний пассажир, находящийся на переднем пассажирском сидении легкового автомобиля скончался на месте происшествия и пострадали оба водителя, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники спецслужб. Устанавливается причина аварии.