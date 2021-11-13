В Красноярском крае от ковида ежедневно прививаются около двух тысяч человек Фото: Светлана Макеева

Ежедневно в Красноярском крае прививаются от коронавируса около двух тысяч человек. Об этом свидетельствует статистика регионального минздрава.

Как отметили в ведомстве, суточный максимум по прививкам за минувшие две недели составлял 10 тысяч в день.

С начала прививочной кампании в регионе получили первый компонент 1 миллион 39 тысяч 772 человека. Доля лиц старше 60 лет среди вакцинированных составляет 25,41%, всего привито 44,63% от общего числа жителей этой возрастной категории. Завершили вакцинацию 979 тысяч 774 человек.

Напомним, что с 15 ноября люди из группы риска, имеющие хронические заболевания, должны быть переведены на удаленку, если они не привиты. Список болезней для ухода на дистант опубликован региональным правительством.