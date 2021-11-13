Жителя Красноярска арестовали после нападения на полицейского Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Жителя Красноярска арестовали после нападения на полицейского. 9 ноября мужчина с кулаками набросился на силовика, оказавшись в служебном авто, сообщили в региональном следкоме.

В ведомстве рассказали: наряд ДПС приехал на улицу Тимошенкова после того, как свидетели сообщили: кто-то перегородил машиной проезжую часть. Компания мужчин, будучи изрядно навеселе устроила на улице настоящий дебош: они громко кричали и жгли покрышки.

Когда дорожные полицейские начали усаживать всю компанию в патрульный автомобиль, те взбунтовались.

— Один из мужчин из этой же компании нанес полицейскому множественные удары рукой по голове и различным частям тела. С целью пресечения противоправных действий нападавших, сотрудником полиции было произведено несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия в воздух, после чего все участники инцидента были задержаны, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Судом по ходатайству следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.