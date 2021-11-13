Похитителя пожарных кранов будут судить в Красноярске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноярске под суд отправят местного жителя, которому вменяют кражу 34 пожарных кранов из подъезда многоэтажки в Солнечном. Ущерб от действий преступника составил свыше 50 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД региона.

Пропажу заметили обслуживающие дом коммунальщики в июне. Представитель УК написал заявление. Прибывшие на место полицейские выяснили, что неизвестный вскрыл металлические шкафы, установленные в подъезде и похитил более трех десятков кранов.

— Как выяснилось, 40-летний житель Солнечного сдал похищенные краны в пункт приема металла, выручив за них 4 тысячи рублей. Кроме этого, полицейскими была установлена причастность мужчины к совершению кражи электроинструмента из нежилого помещения на улице 60 лет Образования СССР. Награбленное он сдал в комиссионный магазин, — рассказали в полицейском ведомстве.

В ближайшее время над вором состоится суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.