Директор школы в Красноярском крае подозревается в оплате 4 личных штрафов из школьного бюджета

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В Уярском районе Красноярского края директора одной из школ подозревают в оплате 45 000 рублей личных штрафов за нарушения в сфере охраны труда из школьного бюджета. Как сообщили в СК, заведено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, директор учебного заведения год дал указание главному бухгалтеру отдела образования администрации района оплатить 4 его личных штрафа размером 45 000 рублей за счет бюджета его школы, которые он получил за нарушения в сфере охраны труда. Ведомство считает, что таким образом руководитель нанес учреждению серьезный ущерб.

Все средства, которые директор потратил на оплату своих штрафов, он возместил в бюджет школы. По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.